https://static.news.ru/photo/d1f8e3c2-42b0-11ea-b69c-fa163e074e61_660.jpg Мария Пейчинович-Бурич Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поправка в российскую Конституцию, вводящая приоритет российского права над международным, потребует внимания Венецианской комиссии.

Как передаёт «Интерфакс», Пейчинович-Бурич задали вопрос о поправках в Основной закон России на заседании ПАСЕ. Генсек СЕ отметила, что соответствующие поправки ещё не приняты и направить этот вопрос на изучение Венецианской комиссии имеет смысл «ближе к делу». Однако принципиальное решение ПАСЕ в этом отношении уже принято.

Венецианская комиссия является консультативным органом по вопросам конституционного права, действующем при Совете Европы с 1990 года.