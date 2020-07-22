Володин сделал замечание Зюганову и не согласился с критикой Кремля

https://static.news.ru/photo/01908c90-cc2f-11ea-9afc-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Президентская администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы вести конструктивный диалог с оппозиционными партиями. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Таким образом председатель нижней палаты парламента ответил на критику Кремля со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова по партийному строительству.

На пленарном заседании бессменный лидер коммунистов предложил своим коллегам из ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России» обсудить с президентом Владимиром Путиным «к чему у него администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны».

Не соглашусь с вами в отношении действий администрации. Я знаю, что там также делают все, чтобы этот диалог поддерживался, знаю, как дорожат вот этими отношениями конструктивными, — цитирует Володина ТАСС.

После этого председатель нижней палаты парламента сделал замечание Зюганову за использование непарламентских выражений в зале пленарных заседаний. В своей речи с трибуны Госдумы лидер КПРФ грубо охарактеризовал председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

Здесь, понятно, место для политической дискуссии. И политическая дискуссия также должна быть корректной, поэтому когда вы в адрес Сурайкина говорите такие слова, это неправильно, — сказал Володин.

Он напомнил, что КПРФ — «самая массовая оппозиционная партия и фракция». И, как отметил Володин, зачем тогда замечать слабые партии и выносить их на свой уровень.

Как писал NEWS.ru, Зюганов выразил беспокойство появлением новых оппозиционных партий.