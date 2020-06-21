Володин оценил поправки к Конституции через призму работы Госдумы

https://static.news.ru/photo/db6f5130-b3b6-11ea-b42f-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Содержательной работы в Госдуме РФ станет больше в случае принятия поправок к Конституции, считает спикер парламента Вячеслав Володин. По его словам, граждане страны получат право решать через своих представителей в ГД, какими будут министры, вице-премьеры и глава кабмина. Однако окончательный вердикт останется за народными избранниками.

С депутата избиратель всегда спросит: вы утвердили этого министра, так спрашивайте с него. Вы утвердили этого заместителя председателя правительства — спрашивайте. Премьера — спрашивайте <...> Конфликты, демагогия, зрелища должны уйти в прошлое, — заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Володин обратил внимание на целесообразность содержащейся в поправках нормы об ужесточение требований к лицам, осуществляющим публичную власть. Он подчеркнул, что у людей, которые приходят на государственную службу, не должно быть двойного гражданства.

А у нас получается — у него второе гражданство или вид на жительство. А что при принятии этого гражданства делает человек? Даёт присягу другому государству защищать другое государство, — отметил спикер.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на должность главы государства в пятый раз. Он отметил, что ещё ничего не решил.