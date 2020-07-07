Военный дипломат заявил об угрозе от грузинских и украинских биолабораторий

https://static.news.ru/photo/62f414e6-c132-11ea-ac22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров призвал усилить международный контроль за биолабораториями. По его словам, хоть все они и находятся на учёте Всемирной организации здравоохранения, возможности ВОЗ по проверкам ограничены. Особенное внимание, считает он, следует уделить таким объектам на территории Грузии и Украины.

Вопрос контроля работы таких лабораторий стал актуален из-за пандемии коронавируса. В мировом сообществе обсуждается версия об утечке SARS-CoV-2 из вирусной лаборатории в китайской Ухани, где и началась вспышка COVID-19. Винокуров при этом считает, что более серьезную опасность представляют грузинские и украинские лаборатории.

Они принадлежат американцам и полностью закрыты. Есть серьёзные опасения на этот счёт, и об этом много раз заявляла российская сторона. Это страшные вещи. Сегодня никто не может воздействовать на такие виды биолабораторий. А Трамп так вообще заявил о выходе из ВОЗ, — отметил профессор в беседе с «ПолитЭкспертом».

Так, в мае 2020 года МИД РФ вновь требовал от Грузии допустить российских экспертов в биолабораторию имени Ричарда Лугара. Она построена на деньги США в пригороде Тбилиси. Москва считает, что объект используется в интересах Пентагона для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

7 июня украинский депутат обвинил Киев в сокрытии деятельности американских лабораторий на территории страны. При этом из ответа посольства Соединённых Штатов на Украине следовало, что Минобороны США совместно с правительством Украины работает над «изучением опасных вирусов» в стране, писал NEWS.ru.