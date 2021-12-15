QR-пиар: отменённый законопроект правительства сыграл на пользу вакцинации

О том, что законопроект о проверке QR-кодов в поездах и самолётах сняли с рассмотрения в Госдуме, стало известно 13 декабря. Перед этим инициатива активно обсуждалась в СМИ, а спикер нижней палаты Вячеслав Володин написал о ней пост в Telegram, который набрал рекордное количество комментариев. Парламенты многих регионов успели поддержать предложенную меру. Однако источник NEWS.ru сообщил, что предложение изначально являлось попыткой подстегнуть процесс вакцинации от коронавируса. Вероятно, власти не собирались всерьёз вводить перед Новым годом жёсткие меры, ограничивающие поездки по стране.

«Идея была пугнуть»

Законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму 12 ноября. Правительство инициировало рассмотрение сразу двух документов. Первый касается введения контроля вакцинации при посещении общественных мест, второй — для перемещения на самолётах и поездах. Вскоре жители разных регионов стали выходить на акции протеста и писать посты в соцсетях, выступая против идеи с QR-кодами. Десятки и даже сотни человек протестовали и записывали обращения к Владимиру Путину.

Затем законопроекты направили на обсуждение в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации — там должны были высказать свои предложения и замечания. Документы обсуждались до 14 декабря, а их рассмотрение в Госдуме было запланировано на оставшееся до Нового года время.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/NEWS.ru

Все регионы, которые рассматривали обе инициативы, приняли положительные отзывы на них (в Северной Осетии — со второго раза). Но 13 декабря Совет Думы по инициативе комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры официально снял с рассмотрения законопроект, касающийся контроля QR-кодов в транспорте. Президент Владимир Путин объяснил, что под Новый год это «достаточно сложная история», чреватая проблемами для россиян.

Антиваксеры в Telegram-чатах и каналах сразу назвали «отступление» властей своей победой. Однако осведомлённый о процессе обсуждения правительственных инициатив источник NEWS.ru рассказал, что на самом деле в правительстве изначально полагали, что законопроект вряд ли будет принят. Более того, целью его внесения считалось в первую очередь улучшение показателей по вакцинации.

Его и не собирались принимать, идея была, чтобы побежали прививаться, — сообщил собеседник, отметив, что знал об этом, когда законопроект направляли в Госдуму.

В конце ноября глава аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский говорил NEWS.ru, что от введения QR-кодов, вероятно, не откажутся полностью, однако следует ожидать значительного снижения темпов их внедрения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Лев Гудков в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что отношение к QR-кодам в целом в российском обществе сейчас очень негативное: против их введения выступают 70% граждан. При этом люди допускают требование получать коды для определённых профессиональных групп: врачей, воспитателей, работников детских учреждений и торговли.

Адекватное решение

Политолог Екатерина Шульман в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что Госдума юридически не может отказаться рассматривать законопроект, который внесло правительство. Теоретически его всё ещё можно рассмотреть.

Инициатор — это правительство, Дума не может отозвать его и отправить в архив. Но она может его отложить, она может откладывать его до бесконечности. В принципе, возможно, что он де-факто похоронен, но, дорогие граждане, в том числе наши любимые братья-мракобесы, имейте в виду: оба проекта живы и находятся на рассмотрении, — объяснила она.

Шульман предположила, что законопроект о QR-кодах в транспорте ассоциируется у россиян с казанским опытом, где код требуется для проезда даже в городских автобусах. При этом предложение федерального правительства касается только авиационных и железнодорожных перевозок. Эксперт напомнила, что основной законопроект о введении QR-кодов в общественных местах никуда не делся и будет рассматриваться в Думе 16 декабря. Шульман уверена, что депутаты примут его в первом чтении.

Политолог Александр Асафов тоже считает, что законопроект о QR-кодах в транспорте может вернуться в повестку в доработанном виде, «если его можно доработать». В то же время он уверен, что инициатива о QR-кодах в общественных местах должна стать рамочным законом. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что регионы уже сейчас вводят различные требования, связанные с QR-кодами, а федеральный закон должен избавить власти от «правовой чересполосицы».

Я думаю, эта история [с QR-кодами] может получить развитие, если понадобится, если мы столкнёмся ещё с волнами и штаммами. А если мы все вакцинируемся и эта история сойдёт на нет, то и дальше определённого чтения инициативы не дойдут, — добавил он.

В свою очередь политолог Глеб Кузнецов считает, что произошедшее с инициативами и правилами о QR-кодах — «отличный пример того, что совместными усилиями можно выработать наиболее адекватное решение». В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что статус иммунитета устанавливается не по «бумажке», а по реальному наличию биохимических маркеров иммунитета. При этом QR-коды, по его мнению, сохраняют у людей мотивацию прививаться от коронавируса.