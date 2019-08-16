https://static.news.ru/photo/349e69b0-c035-11e9-ac20-fa163e074e61_660.jpg Виталий Калоев Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Виталий Калоев, который в 2002 году потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером, вошёл в список кандидатов от «Единой России» на выборы депутатов собрания представителей города Владикавказа. Его кандидатура была определена в результате предварительного голосования.

В региональном отделении партии сообщили, что Калоев был в числе лидеров. Этап предоставления документов для регистрации кандидатов и списков кандидатов на выборах в гордуму Владикавказа завершился 26 июля, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что имя Виталия Калоева стало известно миллионам людей в России и за её пределами после того, как 24 февраля 2004 года он убил авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером, где погибли его жена Светлана и двое детей — 10-летний Костя и 4-летняя Диана. До этой трагедии Калоев был обычным строителем родом из Северной Осетии.