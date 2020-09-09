Вице-канцлер Германии призвал Россию к сотрудничеству по делу Навального

https://static.news.ru/photo/b3855f46-f297-11ea-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Берлин призывает российское правительство сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным. Как заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц, экспертами однозначно установлено, что оппозиционер был «отравлен» веществом из группы «Новичок».

Это тяжкое преступление, и мы совершенно уверены в том, что это нападение было произведено с использованием вещества из группы ядов «Новичок», — приводит слова политика РИА Новости.

По его словам, российская сторона должна провести детальное расследование.

Ранее депутат фракции «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон заявил, что у германской разведки BND с 1990-х годов есть доступ к боевому отравляющему средству «Новичок».

Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок»

6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию Берлина блефом и «обслуживанием грязной политической возни», писал NEWS.ru.