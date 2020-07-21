Ветеранам ФСБ запретили разглашать данные в ущерб деятельности службы

https://static.news.ru/photo/8c544166-cb79-11ea-8ac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла законопроект о запрете сотрудникам и ветеранам ФСБ разглашать информацию о работе органов службы, представляющую профессиональную тайну.

Закон был принят нижней палатой парламента во втором и третьем, заключительном, чтениях. К подобной информации предлагается отнести данные, которые не относятся к гостайне или иной охраняемой законом тайне, разглашение которых может «создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации».

При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, – говорится в пояснительной записке.

Без подобного одобрения публикация данных о работе ФСБ будет запрещена.

По словам соавтора законопроекта, главы профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, перечень такой информации будет определять руководство ФСБ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Великобритания традиционно является одним из главных военно-политических оппонентов России, поэтому заявления британских парламентариев генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов счёл лишь очередной констатацией этого факта. Доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании был опубликован 21 июля.