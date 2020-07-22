Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России

https://static.news.ru/photo/9822e41c-cb4b-11ea-a597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Великобритания традиционно является одним из главных военно-политических оппонентов России, поэтому заявления британских парламентариев генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов счёл лишь очередной констатацией этого факта. Доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании был опубликован 21 июля.

Мы не питаем иллюзий насчёт отношений с Великобританией, и частично они (комитет парламента по разведке. — NEWS.ru) правы, их заявление — это констатация факта, — сообщил РИА Новости Михайлов.

Известно, что в числе привлечённых к составлению 50-страничного доклада экспертов значатся предприниматель Уильям Браудер и бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, известный тем, что по заказу оппонентов президента США Дональда Трампа подготовил на него компрометирующее досье.

Как писал NEWS.ru, публикация британского доклада стала возможной после утверждения нового состава парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности. Члены этого комитета утверждают, что олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы своей страны, в связи с чем требуется расширить полномочия спецслужб для борьбы с «российским шпионажем» и незаконными финансовыми сделками. В документе указано, что комитет должен способствовать «созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию».