«Великий политик»: в Крыму высмеяли ультиматум Кравчука по Донбассу

https://static.news.ru/photo/92d6f8d0-952c-11eb-86cd-96000091f725_660.jpg Фото: vsarkonline/facebook.com

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что ультиматум главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука является его же личной позицией и никак не связан с якобы «политическими» преступлениями представителя ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик, — с иронией отметил Цеков.

Сенатор отметил , что Кравчук не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость. По его словам, каждая сторона имеет право самостоятельно решать, кто будет присутствовать в её деллегации.

Ранее NEWS.ru писал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой ДНР Майю Пирогову. Своё требование он озвучил модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау. При этом Кравчук не знает, появится ли Пирогова на следующих переговорах, поскольку женщина ранее сообщала о своей болезни.