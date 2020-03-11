https://static.news.ru/photo/17dcd228-63f8-11ea-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Николай Галкин/ТАСС

Политолог Анатолий Вассерман заявил, что президент РФ Владимир Путин может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах главы государства. По его словам, российский лидер не стал отклонять поправку об обнулении президентских сроков на заседании Госдумы, поскольку не захотел сразу превратиться в так называемую «хромую утку».

Одобрив поправку Терешковой, Путин успокоил политическую элиту и дал себе возможность для манёвра, сказал Вассерман в интервью Царьграду.

Политолог считает, что в настоящее время неясно, готов ли Путин к новому сроку.

Работа президента — это колоссальная нагрузка. И моральная, и чисто физическая. Не говоря уж ни о чём прочем. На такой работе приходится пропускать через себя столько информации, что времени на сон, как он сам не раз признавался, катастрофически не хватает, — отметил Вассерман.

Он уточнил, что является ровесником главы государства, который лишь «на два месяца и два дня» старше его. Вассерман также «вынужден пропускать через себя очень много информации», поэтому полагает, что у Путина «может просто не остаться сил на такой режим работы».

А человек он добросовестный, делает всегда всё, что может. И вот именно учёт динамики его работоспособности и может привести его к мысли не пытаться баллотироваться в 24-м году, — заключил политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты. Документ одобрен Госдумой и Совфедом. Нарусова была одним из немногих сенаторов, которые не поддержали законопроект об изменении Конституции России. Она 11 марта воздержалась от голосования.