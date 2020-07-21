В США назвали три сценария возможного возобновления ядерных испытаний

https://static.news.ru/photo/c39cf5e0-cb7f-11ea-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Department of Defense/Global Look Press

Госдепартамент США рассказал, в каких случаях могут быть возобновлены ядерные испытания в стране.

Мы будем проводить испытания только в том случае, если возникнет вопрос безопасности или надёжности (американских ядерных вооружений. — NEWS.ru), — об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, ядерные испытания могут быть также возобновлены, если понадобится разработать новую конструкцию ядерного заряда.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что в настоявшее время ему неизвестно, чтобы имелись какие-либо из этих трёх факторов.

Биллингсли вновь заявил, что Китай и Россия проводят испытания, которые сопровождаются ядерными взрывами малой мощности. Впервые эти обвинения были выдвинуты против Москвы и Пекина в 2019 году. Тогда Россия и Китай опровергли выводы США. Они не были подкреплены никакими доказательствами.

Последний подземный ядерный взрыв в США произошёл на полигоне Невада 23 сентября 1992 года. Последнее ядерное испытание в СССР было проведено 24 октября 1990 года. Почти 30 лет в России действует мораторий на ядерные испытания.

NEWS.ru писал, что МИД РФ опроверг обвинения США в якобы несоблюдении договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. В ведомстве добавили, что претензии Вашингтона ожидаемо не подкреплены какими-нибудь фактами нарушения.