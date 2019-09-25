https://static.news.ru/photo/d9c3d57a-dfa1-11e9-ad5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В качестве ответа на отказ в выдаче американских виз российским делегатам на Генассамблею ООН было бы целесообразно отказать в российских визах аналогичной американской официальной делегации. Такое мнение высказал член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

Идея запрета лотереи на получение грин-карт США, по его оценке, является незеркальной и неуместной мерой.

Отвечать нужно, но по-другому, — цитирует общественника РИА Новости .

По его мнению, запрет лотереи прежде всего нарушит права рядовых граждан, которые не вовлечены в политическую орбиту, а просто хотели бы принять участие в розыгрыше.

Вместе с тем ситуацию с американскими визами Брод назвал недружественным шагом, который осложняет наметившееся потепление в отношениях двух стран и требует обжалования в международных судебных инстанциях.

Ранее News.ru писал, что в Госдуме в качестве ответа на действия Соединённых Штатов озвучили идею запретить проведение американской лотереи на получение грин-карт. Такой документ даёт право иностранцам проживать и работать на территории США. В 2018 году ими воспользовались более 4,5 тысячи россиян.