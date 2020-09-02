В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме

https://static.news.ru/photo/fe5b3728-ece5-11ea-8373-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: strana888/vk.com

В Совете Федерации оценили слова бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая накануне заявила, что присоединение Крыма к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разобщил белорусских граждан.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, экс-кандидат в президенты Белоруссии точно добьётся успеха в политике как человек, способный «усидеть на двух стульях», передаёт РБК.

Она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто российский, что Крым оказался в составе Украины несправедливо, крымчане во все времена стремились в Россию, — сказал он.

Другой сенатор от региона Ольга Ковитиди считает, что Тихановская лукавит, так как хочет замаскировать свою истинную политическую ориентацию. По словам члена Совфеда, к расколу белорусов ведёт не крымский вопрос, а внутренние проблемы Белоруссии. По мнению Ковитиди, вопрос о правомерности присоединения полуострова к России — своего рода политический тест, показывающий, насколько политик привержен принципам демократии, и Тихановская этот тест не прошла.

Ранее NEWS.ru писал о том, что слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о принадлежности Крыма являются «маркером». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.