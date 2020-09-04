В Совфеде оценили запись разговора ФРГ и Польши об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/8f467268-ef5a-11ea-9d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Совете Федерации призвали выработать ответные меры на обвинения по делу Алексея Навального. Как считает сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев, Европа будет использовать эту ситуацию для давления на Москву.

Европа не перестанет нас винить. И эти обвинения не лежат в плоскости поиска истины и справедливости, — отметил политик.

Он подчеркнул, что подобного рода «голословные» обвинения давно стали инструментом «геополитической борьбы» в отношении России. Сенатор добавил, что Москве не нужно пытаться доказать свою непричастность к инциденту, а вместо этого «выработать механизмы адекватного зеркального ответа», передаёт РИА Новости.

4 сентября в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов обнародовали запись якобы переговоров двух чиновников из Польши и Германии. Разговор представителей двух стран был перехвачен белорусскими спецслужбами.

Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» Навального не так важно. По его словам, в условиях войны хороши любые методы. В свою очередь, представитель Варшавы, говоря о ситуации в Белоруссии, называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессиональными и организованными.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Как писал NEWS.ru, Меркель заявила, что Навальный, проходящий лечение в берлинской больнице, стал жертвой нападения, осуществлённого с применением вещества из группы «Новичок». Москва должна ответить на вопросы о случившемся.