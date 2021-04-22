В России ждут обновлённого Лукашенко

Не исключено, что Батька прилетел бы в Россию срочно обсудить наболевшее ещё раньше, но Кремль был занят финальной подготовкой послания. Тем более что и в самом тексте этого президентского обращения могли проявиться новые нюансы отношений с «союзной страной», новые направления, которым по-любому надо будет следовать.

Между тем раскрытие подготовки путча немного меняет ситуацию в том, что касается внутреннего положения в Белоруссии. Кто поддерживал президента, тот сохранит ему верность, а оппозиция видит во всём очередной фарс для удержания власти. Недаром в большом ходу мем о том, что раскрывший подготовку заговора глава КГБ Белоруссии ещё вчера на встречах с трудовыми коллективами с энтузиазмом рассказывал о безуспешных потугах России свергнуть Лукашенко. Другое дело — политика внешняя. Лукашенко открыто обвинил США и Польшу в намерении силой его отстранить от власти, что, во всяком случае пока, ставит крест на его любимой игре в многовекторность.

Sputnik/РИА Новости

Утверждают, что шумиха вокруг ареста заговорщиков — это ещё и следствие намерения США разморозить санкции против белорусского нефтехима, которые по известной традиции могут приобрести экстерриториальный характер и нанести сильнейший удар по белорусской государственной казне. В такой ситуации отношениям с Россией нет уже никакой альтернативы. А потому Михаилу Мишустину, как утверждают, и удалось, наконец, согласовать в Минске все прежде спорные вопросы и подготовить встречу президентов в принципиально новой ситуации. Это и дало возможность впервые открыто заговорить о дорожной карте интеграции, само существование которой отрицалось после сочинского саммита. Настолько в Москве не было веры в желание Лукашенко хоть что-то реально соблюдать. Но без такой карты нет и существенных российских кредитов. И Батька мог с возмущением отрицать факт, что он там, в Сочи, «чего-то выпрашивал», но тут уж пришло время явно смирить гордыню.

Надо понимать, что в Сочи Лукашенко прибыл победителем массовых уличных протестов и ещё не чувствовал сильного давления коллективного Запада, который подводил его к необходимости сесть за стол переговоров с оппозицией. За прошедшие недели протест как бы ушёл с улицы в «подполье», в интернет-пространство. И задержание предполагаемых заговорщиков — это ещё и предупредительная акция. Другое дело, что от сильной позиции Лукашенко образца Сочи не осталось и следа. Как говорится, концепция изменилась. Придётся соглашаться и подписывать то, что ещё вчера с возмущением отметалось.

Мы пока не знаем масштабов предполагаемых вынужденных для Лукашенко уступок. Но надо ясно сознавать его способности превращать любую точку в запятую. И уступка интеграционным требованиям вполне может рассматриваться в Минске в качестве отчаянного сигнала Западу, что если его не поддержать, он окончательно «уйдёт под Москву».

К слову, интересно, привезёт ли Лукашенко некогда традиционные для его визитов в Россию сало, колбасы да плоды собственного огорода. Прежде раздача таких подарков использовалась им для создания более расслабленной атмосферы общения.