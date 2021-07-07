В Госдуме отреагировали на заявление Британии об «украинских водах»

Заявление Лондона о том, что британские корабли продолжат совершать проходы через «украинские воды», раскритиковал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с НСН он отметил, что делая такие заявления, британцы продолжают искать «приключения на свою голову».

По словам парламентария, у России достаточно средств и сил для пресечения агрессии, а в случае продолжения действий — нанесения ответного удара.

Если последуют провокации подобного рода, будут предприняты все действия вплоть до поражения данного корабля. Других вариантов не будет. Это может быть таран, это может быть огневое поражение противника и так далее, — сказал Швыткин.

Он также добавил, что покушения на территориальную целостность России будут пресекаться самым жесточайшим образом.

В свою очередь бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов считает, что министр иностранных дел Великобритании не задумывается о последствиях своих слов. По его мнению, нынешние руководители в британском правительстве мелкие люди.

Что касается пространства Чёрного моря, здесь абсолютное господство Черноморского флота, нежелательно для этих всех авантюристов лезть на рожон. Они не будут пользоваться водами Украины, они всё равно со временем признают реальность, — сказал адмирал.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские корабли продолжат совершать проходы через «украинские воды». Подобным образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал инцидент 23 июня с британским эсминцем Defender, который вторгся в территориальные воды России. По его мнению, судно следовало по кратчайшему прямому международно признанному маршруту.