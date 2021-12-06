В Польше выразили надежду на твёрдость Байдена в разговоре с Путиным

Власти Польши надеются, что президент США Джо Байден проявит твёрдость в ходе переговоров с главой РФ Владимиром Путиным и направит российскому коллеге соответствующие сигналы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио. Разговор глав России и США состоится 7 декабря по видеосвязи.

Джо Байден был одним из архитекторов расширения НАТО на наш регион в 90-х годах и был вице-президентом тогда, когда Соединённые штаты устами Барака Обамы соглашались или принимали решение о расширении присутствия НАТО в нашей части Европы. Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора именно это качество президента Байдена будет присутствовать в этом разговоре — твёрдого переговорщика, который будет направлять соответствующие сигналы, — сказал Пшидач.

Замглавы польского МИД уверен , что твёрдая позиция Вашингтона будет способствовать «отрезвлению» Москвы, в противном же случае, если США и Россия будут вести переговоры на равных, то Москва объявит это своей победой.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина по защищённой видеосвязи пройдут 7 декабря. Как заявили в Белом доме, американский лидер намерен выразить обеспокоенность «военной активностью» России вблизи украинских границ. Ожидается, что стороны обсудят темы, касающиеся стратегической стабильности и киберсферы.

Ранее The Washington Post опубликовала материал, где со ссылкой на данные разведки сообщила о возможном планировании Россией массированного военного наступления на Украину с участием 175 тысяч военнослужащих. Согласно опубликованной карте, большое сосредоточение войск наблюдается в районе Ельни в Смоленской области, села Боево в Воронежской области, посёлка Персиановский в Ростовской области, а также в районе посёлка Новоозёрный в Крыму.

В последнее время американские СМИ регулярно выпускают публикации о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает эти материалы «спецоперацией» по нагнетанию ситуации вокруг Украины и кризиса с её самопровозглашёнными республиками.