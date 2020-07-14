В отношении Навального возбудили новое уголовное дело

Политик Алексей Навальный сообщил, что на него завели уголовное дело по статье о клевете. Он получил повестку на допрос.
Документ оппозиционеру вручил следователь возле его дома. Об этом Навальный
Повестку принёс сам следователь. С ним ещё один чувак. Поодаль стоит ещё один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить, — написал он.
Суть обвинения в настоящий момент неизвестна.
Ранее NEWS.ru писал, что в суд на Навального подал зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов. Он просит обязать оппозиционера удалить не соответствующие действительности сведения в статьях в блоге Навального, опубликовать опровержения, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.
Навальный утверждает, что часть объектов недвижимости, которыми владеет семья Мишустина, являются подарками Удодова. Сам бизнесмен, по сведениям оппозиционера, сделал состояние на мошеннических схемах с налогами, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.
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