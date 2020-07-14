В отношении Навального возбудили новое уголовное дело

https://static.news.ru/photo/a07f419c-c5c3-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политик Алексей Навальный сообщил, что на него завели уголовное дело по статье о клевете. Он получил повестку на допрос.

Документ оппозиционеру вручил следователь возле его дома. Об этом Навальный рассказал в Instagram.

Повестку принёс сам следователь. С ним ещё один чувак. Поодаль стоит ещё один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить, — написал он.

Суть обвинения в настоящий момент неизвестна.

Ранее NEWS.ru писал, что в суд на Навального подал зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов. Он просит обязать оппозиционера удалить не соответствующие действительности сведения в статьях в блоге Навального, опубликовать опровержения, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Навальный утверждает, что часть объектов недвижимости, которыми владеет семья Мишустина, являются подарками Удодова. Сам бизнесмен, по сведениям оппозиционера, сделал состояние на мошеннических схемах с налогами, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.