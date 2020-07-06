Зять премьера Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

Женатый на сестре премьер-министра РФ Михаила Мишустина бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Алексею Навальному. Ранее тот выпустил расследования о семье главы правительства, а также об американской недвижимости самого предпринимателя.
Исковое заявление зарегистрировано в Люблинском районном суде Москвы 3 июля. Других подробностей
В январе 2020 года на YouTube-канале Навального
27 февраля ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка
Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении Александра Удодова. Следственные действия ведутся с 2013 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен