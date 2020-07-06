Зять премьера Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

https://static.news.ru/photo/a4f066e2-bf9d-11ea-b43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Удодов/facebook.com

Женатый на сестре премьер-министра РФ Михаила Мишустина бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Алексею Навальному. Ранее тот выпустил расследования о семье главы правительства, а также об американской недвижимости самого предпринимателя.

Исковое заявление зарегистрировано в Люблинском районном суде Москвы 3 июля. Других подробностей в картотеке суда не указывается.

В январе 2020 года на YouTube-канале Навального вышел ролик о недвижимости, которой обладает семья Мишустина. Навальный утверждал, что часть домов и земель является подарками бизнесмена Удодова. Сам же предприниматель, по словам оппозиционера, обогатился за счёт мошеннических схем с налогами как раз в тот период, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.

27 февраля ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка сообщал , что в 2009 году Удодов приобрёл пять помещений в жилом комплексе на 20 Pine Street на сумму $5 млн. Купил он их через несколько фирм, собственником которых стал позже. Затем по такой же схеме он приобрёл ещё одну квартиру за $1,3 млн в том же жилом комплексе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении Александра Удодова. Следственные действия ведутся с 2013 года.