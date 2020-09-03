Захарова заявила, что участие Тихановской на встрече СБ ООН не подтверждено

https://static.news.ru/photo/74c207c2-eded-11ea-ac94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия пока не располагает данными о выступлении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на мероприятии Совбеза ООН 4 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, признав, что такую информацию она слышала.

Инициатива проведения мероприятия принадлежит Эстонии. Информация об участии в нём Светланы Тихановской действительно циркулирует, однако её официальным подтверждением мы пока не располагаем, — цитирует ТАСС Захарову.

Она пояснила, что речь идёт не об официальном заседании Совета Безопасности ООН, а лишь о проведении неформальной конфиденциальной встречи его членов по так называемой формуле Аррии. Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства расценила вынесение ситуации в Белоруссии на площадку Совбеза ООН как вмешательство в дела республики.

Как писал NEWS.ru, США и Эстония выступили с инициативой обсудить в Совете Безопасности ООН ситуацию в Белоруссии. Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене.

Ранее стало известно, что управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ситуацией в Белоруссии, где происходят столкновения между протестующими и силовиками. Правозащитники всемирной организации уделяют особое внимание сообщениям о применении против демонстрантов водомётов, резиновых пуль и других спецсредств.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны обнародованными ЦИК результатами, согласно которым в очередной раз побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек, задержаны более двух тысяч участников акций. Штаб главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, набравшей 10,09% голосов, поддержал протестующих. Команда политика призвала руководство страны к переговорам о передачи власти.