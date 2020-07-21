В МИД Украины сочли немыслимой встречу Путина и Зеленского в Крыму

https://static.news.ru/photo/e2717c76-cb2e-11ea-b77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает в настоящее время немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму. Ранее украинские СМИ предположили возможные тайные переговоры лидеров двух государств на территории полуострова, так как Путин принял участие в закладке десантных кораблей на керченском заводе, а Зеленский в это время находился неподалёку — на острове Бирючий в Херсонской области.

Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне не известно, — цитирует РИА Новости Кулебу.

По его словам, встреча Путина и Зеленского в настоящее время «немыслима», потому что президент РФ поехал в Крым для усиления там военного присутствия.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский решил на время отдохнуть от государственных забот и уехал в отпуск 19 июля. Ближайшие десять дней украинский лидер проведёт на острове Бирючий в Херсонской области. В этом месте находится его резиденция, которую называют «дачей Хрущёва». Предположительно, украинский лидер отправился на отдых без своей супруги Елены. Ранее о краткосрочной поездке президента проинформировал и журналист Владимир Кацман в эфире телеканала NewsOne.