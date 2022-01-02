«Хоть сейчас»: в МИД РФ рассказали о готовности Крыма к визиту Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Крым в любое время. Местные власти готовы принять лидера соседней страны «хоть сейчас». Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он отметил, что принадлежность Крыма России, по сути, признаётся Договором о создании Союзного государства 1999 года. В нём указано, что территорией такого государства являются территории РФ и Белоруссии в том виде, в котором они закреплены в конституциях обеих стран.

Замминистра добавил, что Москва может только приветствовать визит белорусского лидера в Крым.

Что же касается посещения полуострова президентом Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его «хоть сейчас», — отметил он.

По словам собеседника агентства, российские власти не сомневаются в том, что граждане РФ и Белоруссии положительно воспримут дальнейшее укрепление сотрудничества Минска с Крымом, в том числе установление прямого авиационного и железнодорожного сообщения.

В конце ноября Лукашенко сказал, что Крым стал российским де-факто и де-юре после референдума 2014 года. Он добавил, что его визит на полуостров будет означать признание Минском принадлежности этой территории РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Лукашенко очень важным. В то же время отметил, что время для поездок в Крым не самое лучшее.