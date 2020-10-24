В МИД РФ назвали важным шагом перемирие между сторонами конфликта в Ливии

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Негласные меры против России в связи с инцидентом в Солсбери, о которых заявил экс-советник премьер-министра Великобритании Марк Седвилл, являются лишь «нелепой игрой» британских спецслужб. Такое мнение выразил заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Более сотни обращений нашей дипломатической миссии и официальных властей было к английским службам, правительству, на которые мы не получили ни одного ответа. Поэтому остаётся только предполагать, что они могли очередное...