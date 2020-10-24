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В МИД РФ назвали важным шагом перемирие между сторонами конфликта в Ливии

14:46, 24 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Договорённость о прекращении огня, которая была достигнута участниками ливийского конфликта, станет важным шагом на пути к урегулированию ситуации в республике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, перемирие позволит наладить устойчивый всеобъемлющий политический диалог, целью которого является восстановление единства страны, создание дееспособных органов государственной власти и возрождение социально-экономической инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru писал, что в арабском мире улучшилось восприятие российской политики в Ливии на фоне участившихся в адрес Кремля обвинений в прямой военной помощи Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Это удалось выяснить после сопоставления свежего исследования индекса арабского общественного мнения с таким же докладом за 2017–2018 годы.

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