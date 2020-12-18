В МИД ответили на заявление США о нежелании РФ продлять ДСНВ

https://static.news.ru/photo/9a15dc0c-412f-11eb-b928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябком прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Москва неоднократно отвергала предложения Вашингтона о проведении встреч по продлению ДСНВ.

По словам Рябкова, это утверждение не соответствует действительности. Россия открыта для переговоров.

Готовы договариваться, но не подписывать акты о капитуляции, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Москва, в свою очередь, многократно предлагала провести встречу и договориться по предложенной президентом РФ Владимиром Путиным схеме. Вместо этого американская сторона продолжает выдвигать дополнительные условия, которые неприемлемы для РФ.

В случае, если Вашингтон откажется от них, «договоренность может быть достигнута достаточно быстро». Однако в настоящее время такого понимания нет, поэтому и основания для очной встречи отсутствуют, сообщает ТАСС.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.

Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «суетливыми» заявления США по вопросу продления ДСНВ. Он заявил, что эти разговоры из серии «пикейных жилетов», которые ведутся с точки зрения того, кто будет выигрывать, а кто проигрывать. Москва заинтересована, чтобы выиграли все стороны.