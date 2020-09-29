В Кремле подтвердили планы Путина сделать прививку от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин действительно намерен сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, прививка от COVID-19 — это тот шаг, который позволит снизить уровень мер, принимаемых для эпидемиологической защиты российского лидера,
В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности, — отметил Песков.
Он напомнил, что президент «уже сам заявил, что он думает о прививке», и объявил о своём намерении вакцинироваться.
Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что готов сделать прививку от коронавируса. Кроме того, интерес к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» проявили медики из американского центра «Маймонидес» во время брифинга с российскими учёными из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
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