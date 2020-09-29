В Кремле подтвердили планы Путина сделать прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/dec3a854-0244-11eb-adee-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин действительно намерен сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, прививка от COVID-19 — это тот шаг, который позволит снизить уровень мер, принимаемых для эпидемиологической защиты российского лидера, передаёт ТАСС.

В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности, — отметил Песков.

Он напомнил, что президент «уже сам заявил, что он думает о прививке», и объявил о своём намерении вакцинироваться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что готов сделать прививку от коронавируса. Кроме того, интерес к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» проявили медики из американского центра «Маймонидес» во время брифинга с российскими учёными из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.