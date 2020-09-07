В Кремле ответили на заявление МИД ФРГ о передаче РФ данных по Навальному

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Российская сторона рассчитывает в ближайшее время получить от Германии информацию по оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о передаче данных Москве.

Мы рассчитываем, что с учётом резонансности этой темы информация будет представлена в ближайшие дни, мы её с нетерпением ожидаем, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что предоставленные немецкой стороной сведения могут помочь в разбирательстве причин, которые привели к заболеванию Навального.

Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Борт приземлился в Омске, оппозиционера поместили в реанимацию, а затем, по настоянию близких блогера, в немецкую клинику Charite.По мнению российских медиков, недуг Навального связан с нарушением обмена веществ. Однако 2 сентября в правительстве Германии, ссылаясь на выводы токсикологов, заявили, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Как ранее писал NEWS.ru, в Кремле назвали абсурдом попытки связать РФ и её власти с «отравлением» Навального. Глава МВД России Владимир Колокольцев, в свою очередь, опроверг наличие криминала в ситуации с оппозиционером.