В Кремле нет информации об участии Путина в заседании Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/c7dc9368-edda-11ea-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чёткого понимания по встрече лидеров стран-участниц Совета Безопасности ООН 24 сентября пока нет, вопрос этот ещё прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока нет чёткого понимания, состоится ли заседание. Какова позиция других стран? На рабочем уровне это будет прорабатываться, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос об участии российского президента в заседании глав государств членов СБ ООН.

Как писал NEWS.ru, США и Эстония выступили с инициативой обсудить в Совете Безопасности ООН ситуацию в Белоруссии. Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене.

Ранее стало известно, что управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ситуацией в Белоруссии, где происходят столкновения между протестующими и силовиками. Правозащитники всемирной организации уделяют особое внимание сообщениям о применении против демонстрантов водомётов, резиновых пуль и других спецсредств.