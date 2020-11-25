В Кремле не ждут обострения ситуации на Донбассе после Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/6c8f8e28-2f09-11eb-8fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что нет оснований ожидать обострения ситуации на Донбассе после конфликта в Нагорном Карабахе.

Нет, не даёт, — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, даёт ли основания конфликт между Арменией и Азербайджаном ожидать ухудшения ситуации на востоке Украины.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, обмениваются военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что вооружённые подразделения Украины расширяют укрепления и продвигаются под Донецком.

Также в ноябре вооружённые силы Украины провели военные учения, в ходе которых отработали вторжение войск на территорию Крымского полуострова. Учения с участием армейского спецназа Украины проходили на полигоне в Херсонской области.