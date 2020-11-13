Войска Украины провели учения по вторжению в Крым

https://static.news.ru/photo/177ca9a6-267c-11eb-a54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Вооружённые силы Украины провели военные учения, в ходе которых отработали вторжение войск на территорию Крымского полуострова.

Учения с участием армейского спецназа Украины проходили на полигоне в Херсонской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В ходе манёвров была смоделирована ситуация по удару диверсионных групп по важным объектам 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

Сценарий учений предполагает отправку в Крым секретного отряда диверсантов, которые должны будут «обезглавить» всю военную инфраструктуру РФ на территории полуострова, после чего на территорию Крыма будут введены войска, пишет «ПолитЭксперт».

По окончании учений все участвовавшие в них подразделения остались на границы Крыма в состоянии повышенной готовности.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее NEWS.ru писал, что в России и США возобновили разработки времён холодной войны на фоне геополитических разногласий между Вашингтоном и Москвой. Растущее напряжение не позволяет руководству этих держав отказаться от разработки воздушных военных пунктов (ВКП), также известных как «самолёты Судного дня».

Такое название ВКП получили из-за специфического назначения самолётов — в годы холодной войны они должны были задействоваться в случае падения астероида, террористической атаки или уничтожения наземной инфраструктуры после ядерного удара.