Песков подтвердил разговор Путина о Навальном с президентом Финляндии

https://static.news.ru/photo/802d6f7c-e6d4-11ea-9255-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин говорил со своим коллегой из Финляндии Саули Нийнистё о вывозе политика Алексея Навального в Германию. Однако он отметил, что это не было поводом для переговоров или обсуждения.

По его словам, эта тема только «затрагивалась», передаёт «Эхо Москвы».

Эта тема, действительно, затрагивалась. Она не обсуждалась, она затрагивалась. Это не тема для переговоров, это не тема для обсуждения. Действительно, это упоминалось, да, — подчеркнул он.

Представитель главы государства отметил, что разговор с финским коллегой не повлиял на поручения президента.

А какие они он должен был дать поручения — врачам лечить пациента или врачам согласиться на его перевозку? Нет, не дал он. Для этого не нужны поручения президента, — добавил он.

Песков сказал, что врачи России трое суток спасали пациента, а различные органы страны максимально быстро решили вопросы с документами для вывоза в ФРГ в виде исключения.

Здесь никаких поручений президента не было, они и не нужны были. Здесь система прекрасно сама работает, — заключил он.

Днём ранее Песков говорил, что Путин не вёл никаких международных переговоров об эвакуации Навального, пишет «Медуза».

Нет. Здесь нет никакого повода для международных переговоров, — отвечал он на вопрос о том, были ли международные переговоры на тему доставки Навального в Германию.

Как писал NEWS.ru, Ниинистё 23 августа говорил, что связался с Путиным, чтобы обсудить вопрос транспортировки Навального. До этого с Ниинистё связалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она попросила президента Финляндии обсудить с Путиным вопрос транспортировки Навального.