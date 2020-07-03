В Кремле не рассматривают возможность переноса единого дня голосования

https://static.news.ru/photo/dca3993c-bd19-11ea-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о переносе единого дня голосования в сентябре на более поздние сроки не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ему ничего об этом не известно.

Нет, такая тема в Кремле не обсуждается, — сказал он.

Ранее в ряде СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что якобы рассматривается предложение о переносе единого дня голосования в 2020 году на более поздние сроки, среди которых назывались декабрь текущего года, весна или осень будущего года. При этом тогда СМИ заявляли, что голосование по поправкам в Конституцию может пройти предстоящей зимой.

Как отмечал Песков ранее, принятие поправок в Основной закон не потребует досрочных выборов в Госдуму и переназначения чиновников на высоких государственных постах.

В единый день голосования 13 сентября текущего года в России состоятся выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах.

Как писал NEWS.ru, явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-формате.