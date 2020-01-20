Фракция КПРФ в рамках обсуждения поправок в Конституцию РФ намерена поднять тему «непреодолимого» импичмента главы государства в действующей редакции Основного закона. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель главы думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
У нас, скажем, такой импичмент, который никто и никогда не преодолеет. Там (в Конституции. — NEWS.ru) такой забор поставлен многослойный, — сказал парламентарий, отметив, что сейчас «импичмент президента не может состояться никогда и ни при каких условиях».
Синельщиков добавил, что другие правки будут касаться вопросов бесплатной медицины и образования, а также вопросов, затрагивающих демократизацию системы, прежде всего выборность судей и укрепление института прокуратуры.
Голосование по поправкам в Конституцию могут провести с учётом опыта выборов президента РФ, писал ранее NEWS.ru. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
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