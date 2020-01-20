https://static.news.ru/photo/a274d060-3b9f-11ea-a508-fa163e074e61_660.jpg Юрий Синельщиков Фото: msk.kprf.ru

Фракция КПРФ в рамках обсуждения поправок в Конституцию РФ намерена поднять тему «непреодолимого» импичмента главы государства в действующей редакции Основного закона. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель главы думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

У нас, скажем, такой импичмент, который никто и никогда не преодолеет. Там (в Конституции. — NEWS.ru) такой забор поставлен многослойный, — сказал парламентарий, отметив, что сейчас «импичмент президента не может состояться никогда и ни при каких условиях».

Синельщиков добавил, что другие правки будут касаться вопросов бесплатной медицины и образования, а также вопросов, затрагивающих демократизацию системы, прежде всего выборность судей и укрепление института прокуратуры.

Голосование по поправкам в Конституцию могут провести с учётом опыта выборов президента РФ, писал ранее NEWS.ru. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.