В Киеве заявили, что РФ должна Украине деньги за базирование флота в Крыму

Украинские власти уверены, что Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России.
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Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории, — сказал Боднар.
Он подчеркнул, что, по мнению украинских властей, Россия всё ещё должна платить Киеву. Однако с 2014 года, по его словам, «никаких выплат не происходит».
Боднар отметил, что, по его мнению, Россия будет платить Украине не только по международным искам Киева против Москвы, но и по искам украинских государственных и частных компаний,
Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер Крыма и постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов обвинил власти Украины в ответственности за многочисленные нарушения прав человека, вызванные блокадой полуострова.
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