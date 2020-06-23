В Киеве заявили, что РФ должна Украине деньги за базирование флота в Крыму

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Украинские власти уверены, что Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью агентству «Укринформ». По его словам, Москва денонсировала соглашения о базировании флота в Крыму в одностороннем порядке.

Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории, — сказал Боднар.

Он подчеркнул, что, по мнению украинских властей, Россия всё ещё должна платить Киеву. Однако с 2014 года, по его словам, «никаких выплат не происходит».

Боднар отметил, что, по его мнению, Россия будет платить Украине не только по международным искам Киева против Москвы, но и по искам украинских государственных и частных компаний, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер Крыма и постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов обвинил власти Украины в ответственности за многочисленные нарушения прав человека, вызванные блокадой полуострова.