В Госдуму внесён проект о штрафах за использование транспорта без пропуска

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Государственная дума рассмотрит законопроект, который предусматривает штрафы за управлением транспортным средством без разрешения в период чрезвычайной ситуации.

Автором инициативы является законодательное собрание Нижегородской области. Документ уже появился в думской электронной базе.

Поправки могут внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Разработчики утверждают, что законопроект «направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации». Согласно тексту, за нарушение подобного рода гражданин РФ будет обязан оплатить штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, режимы самоизоляции стали вводить в России после 28 марта, когда начались объявленные президентом Владимиром Путиным нерабочие дни. В Москве, Подмосковье и нескольких других регионах РФ гражданам запретили перемещаться по городам без пропусков.