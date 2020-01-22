https://static.news.ru/photo/f9d311ea-3db7-11ea-8fb1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шеремет Фото: www.er-duma.ru

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Крыму готовы встретить и «остудить пыл» участников марша, который планирует провести Меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ). При этом парламентарий намекнул на возможность изоляции устроителей акции от общества и направления их на общественно полезные работы.

Им все неймется, надо постоянно устраивать провокации и теракты, но у нас хватит возможности остудить их пыл в соответствующих изоляторах, потому что их явно надо изолировать от общества. География нашей страны обширна, надо поднимать народное хозяйство, валить лес, поэтому найдем применение их энергии и направим ее в мирное русло, — сказал РИА Новости Шеремет.

23 января экс-депутат Верховной рады, глава меджлиса Рефат Чубаров в эфире украинского 5-го канала заявил, что сторонники организации пересекут границу с Крымом 2 мая. По его словам, в марше примут участие народные депутаты и некие «западные партнёры».

Меджлис был образован в 1991 году. В период между заседаниями Курултая (национальный съезд) является «высшим единым полномочным представительным органом крымско-татарского народа и избирается Курултаем из числа его делегатов». В 2014 году меджлис поддержал Евромайдан и официально выступал против присоединения Крыма к России.

В феврале 2016 года по инициативе занимавшей тогда пост прокурора Крыма Натальи Поклонской меджлис был признан экстремистской организацией.