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Крым сдали в 1954 году при председателе Совета министров СССР Никите Хрущёве, а не в 2014 году, когда произошло восстановление справедливости. Такое мнение 20 октября высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что виновники сдачи полуострова «без боя» должны понести ответственность.

Что касается якобы сдачи Крыма, так и здесь ложь. Мы сами захотели в Россию. А стрелять по мирным жителям украинские военные не решились, да и понимали последствия для себя. Нас сдали при Хрущёве Украине. Вот где было предательство, а в 2014 году — торжество справедливости, — цитирует РИА Новости парламентария.

Он также добавил, что Владимир Зеленский слишком преувеличил военные возможности Украины, заявляя о намерении соорудить в Чёрном море две военно-морские базы. Бальбек пояснил, что политик путает понятия «военная база» и «причал для катеров береговой охраны».

База в полной комплектации обойдётся в несколько миллиардов долларов, а причальная стенка — в миллион раз дешевле. Погорячился президент Украины. Крымчан новым причалом для старых натовских катеров не испугать, — сказал крымский депутат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет новые инструменты для возвращения территорий Украины. Политик добавил, что его приоритетами являются «мир в Донбассе и деоккупация Крыма». В качестве примера подобных мер глава государства привёл создание формата «Крымская платформа», в рамках которого координируются международные усилия по защите прав крымчан и деоккупации региона. Президент Украины отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады «и другими партнёрами».

Также Зеленский сообщил, что Украина получит две военно-морские базы «для защиты Черноморского региона». По его словам, Киев создаёт вооружённые силы, которые не позволят отдать территории страны, а тот, кто потерял Крым «без боя», должен за это ответить.

Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утверждённого законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, писал NEWS.ru.