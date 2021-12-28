В Госдуме рассказали, чем займётся группа по защите христианских ценностей

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов подтвердил NEWS.ru создание в Госдуме межфракционной группы по защите христианских ценностей. Он рассказал, что такое же объединение действовало и в предыдущих созывах. В него обычно входят представители всех фракций, но основные участники — единороссы и коммунисты. Группе предстоит заняться большим количеством вопросов.

По его словам, первое заседание планируется провести уже в ближайшее время. Парламентарии хотят заранее согласовать свои позиции. Среди приоритетных вопросов для депутатов числятся поддержка многодетных семей и гуманитарных проектов, в том числе в Сирии, позиция по вопросу церковного раскола на Украине и миротворчество. Кроме того, политиков интересует проблема суррогатного материнства.

Есть позиция, что это касается только российских граждан, чтобы исключить вопросы экспорта детей. Мы, конечно, подвергаем [суррогатное материнство критике в целом], но мы хотим найти какой-то компромисс, так же, как и в вопросе абортов по медицинским показаниям, выводе его из системы ОМС, — рассказал Гаврилов.

По его словам, вопрос по абортам он обсуждал с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который «поддерживал максимально усилия» депутатов.

Мы считаем, что при нынешнем вымирании населения нам нужно поддерживать деторождение и исключать аборты по немедицинским показаниям. Нужно поддерживать молодые семьи, стимулировать многодетность. У нас до сих пор была активная пропаганда абортов, бездетности или одного ребёнка, я считаю, что здесь нужно разворачивать ситуацию, — считает Гаврилов.

Коммунист уверен, что пропаганду бездетности в России вели СМИ и «зарубежные силы» и происходящее приведёт к «вымиранию русского народа».

28 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о формировании в Госдуме межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей. Её создание благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а возглавить её может вице-спикер ГД, единоросс Пётр Толстой.

Информацию о создании группы журналистам РИА Новости подтвердили в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, что подпольные операции и самостоятельное прерывание беременности, которые не попадают в официальную статистику, в России не редкость. В числе причин этого называют страх перед врачами и невежество, а также недоступность медпомощи в отдалённых населённых пунктах. Чтобы решить проблему подпольных абортов, нужно не только реформировать медицинскую систему, но и уделять больше внимания половому воспитанию детей и молодёжи. В 2020 году в России прошло 22 тысячи процедур медицинского аборта, ещё 215 тысяч беременностей преждевременно завершилось «из-за выкидышей и других анормальных продуктов зачатия».