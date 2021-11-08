В Госдуме пожаловались на нехватку кабинетов

8 ноября начнётся четвёртая пленарная неделя для Госдумы VIII созыва, но до сих пор не все депутаты знают, в каких кабинетах они должны работать. Это связано с ростом числа фракций и комитетов Госдумы, рассказали «Ведомостям» источники во фракции «Единой России» и КПРФ.

Сложности с размещением связаны с появлением новой фракции «Новые люди», а также с увеличением количества комитетов с прежних 26 до 32. По статусу первому заместителю председателя комитета в Госдуме и обычному зампреду комитета положен кабинет с приёмной и комнатой для помощников. В результате около 20 депутатов остаются без постоянных кабинетов.

Отмечается, что в VII созыве Госдумы руководителей в комитетах, не считая их председателей, было на 40 меньше: первых заместителей — 60, простых заместителей 63. В VIII созыве их 77 и 86 соответственно. В то же время собеседник в аппарате Госдумы сказал, что проблем с распределением кабинетов нет: большая часть депутатов уже въехала в кабинеты, а пожелания оставшихся реализуют в ближайшее время.

Комитету по культуре выделено место в Доме Союзов, комитет по международным делам переехал в Троекуровские палаты. Это всё позволило найти место под необходимое количество кабинетов, — сказал собеседник.

Кроме того, под уплотнение при рассадке депутатов попал сам аппарат Госдумы: сообщается, что на конец последней пленарной недели 50 кабинетов нуждались в ремонте и 40 из них должны отремонтировать к началу пленарной недели 8 ноября. К этому же сроку решить вопрос с кабинетами в КПРФ пообещал и координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Ранее телеведущая Ксения Собчак опубликовала обращение к депутатам Государственной думы, в котором раскритиковала предложения парламентариев по улучшению их условий труда. Так, она удивилась претензии депутата Анатолия Вассермана по поводу начала рабочего дня, а также недовольству коммуниста Николая Харитонова, что в нижней палате парламента скудное питание. Она отметила, что люди, которые обслуживают буфет и убирают улицы перед Госдумой, начинают свой рабочий день сильно раньше. Собчак также обвинила депутатов в том, что они вообще не работают и просто получают деньги.