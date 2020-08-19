В Госдуме пообещали адекватный ответ на высылку дипломата РФ из Норвегии

https://static.news.ru/photo/80093288-e21a-11ea-8e4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что Россия даст адекватный ответ на решение норвежских властей о высылке российского дипломата.

В данном конкретном случае, уверен, Россия даст адекватный ответ на принципах взаимности. Безусловно, все это не способствует улучшению российско-норвежских отношений, создаёт негативный фон для межгосударственного взаимодействия, — сказал глава комитета Госдумы по международным делам журналистам

По словам депутата, высылка российского дипломата станет «продолжением череды дипломатических скандалов, которые в последние несколько месяцев сотрясают ряд европейских стран».

Везде один и тот же почерк — бездоказательные обвинения и громкие объявления персонами нон грата с предварительным анонсом в СМИ. Всё это может быть следствием общей русофобской истерии, активно культивируемой на Западе, — добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать российского дипломата. Спецслужбы страны считают, что он встречался с шпионившим в пользу Москвы норвежцем. МИД королевства при этом решил не публиковать имя депортируемого, но заявляет, что он работал в торговом отделе посольства России. Этот сотрудник объявлен «персоной нон грата». Это означает, что он не сможет вернуться в Норвегию позже. Российское посольство было проинформировано о депортации во вторник днем, 18 августа. У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

В МИД Норвегии уже сообщили, что королевство не хочет, чтобы депортация повлияла на общие отношения с Россией. По словам официального представителя ведомства Трюде Маасейде, Норвегия активно сотрудничает с РФ в ряде тематических областей и это сотрудничество всё ещё актуально.

Норвежская телекомпания NRK сегодня несколько раз пыталась получить комментарий от российского посольства, но безрезультатно.

Решение о высылке дипломата было принято после того, как задержанный по подозрению в шпионаже Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передавал информацию россиянину и получал от него деньги. Полицейские взяли норвежца в субботу, 15 августа, после очередной встречи с сотрудником посольства в одном из ресторанов в Осло. Мужчину заключили под стражу на месяц.

Известно, что задержанный является сотрудником компании DNV GL (Det Norske Veritas). По работе мужчина связан с информацией, затрагивающей оборонную промышленность, писал NEWS.ru.