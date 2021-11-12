В Госдуме назвали недальновидными сообщения WSJ о компромате России на США

Сообщения издания The Wall Street Journal о наличии у РФ компромата на руководство США являются показателем внутренней борьбы американских политических группировок, поскольку Россия не вмешивается в дела других государств. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами <...>. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки , никогда не пытались вмешиваться, — сказал депутат.

По мнению Алексея Чепы, такие заявления американского СМИ являются недальновидными и говорят о внутренней борьбе между демократами и республиканцами, между финансовыми, политическими и бизнес-кланами в стране.

И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны, — резюмировал депутат.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала о том, что РФ якобы располагает опасным для любой американской власти компроматом, из-за которого в период подготовки к президентским выборам 2016 года и республиканцы, и демократы оказались в глупом положении. Автор статьи отмечает, что все американские президенты пытались наладить отношения с Москвой, которая, при желании, способна перевернуть с ног на голову всю политическую элиту Штатов, опубликовав компрометирующие материалы.