Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус после поездки в Крым заявил, что между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут западные СМИ, есть огромная пропасть.
Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию, — сказал на встрече с крымскими парламентариями Нессениус.
Он также поблагодарил власти полуострова за приём.
Как ранее писал News.ru, мониторинговый ресурс Plane Radar зафиксировал стратегический разведывательный беспилотник у российского побережья Чёрного моря недалеко от Крыма.