https://static.news.ru/photo/90160354-c420-11e9-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус после поездки в Крым заявил, что между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут западные СМИ, есть огромная пропасть.

Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию, — сказал на встрече с крымскими парламентариями Нессениус.

Он также поблагодарил власти полуострова за приём.

Как ранее писал News.ru, мониторинговый ресурс Plane Radar зафиксировал стратегический разведывательный беспилотник у российского побережья Чёрного моря недалеко от Крыма.