В ГД призвали не давать «оккупированной» Украине унизительных кличек

Украину «оккупировали» США и «глобальный Запад», из-за чего страна находится под властью «гауляйтеров», поэтому не стоит давать ей унизительных кличек, заявил в разговоре с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Таким образом он отреагировал на предложение Киевского горсовета переименовать Россию в «Московию». Собеседник также назвал инициативу киевских чиновников бредом.

Всё, чем занимается сейчас так называемый украинский политикум, — это имитация некоторой деятельности в период кризиса, при котором все так называемые украинские политики ничего не делают и делать не могут по одной простой причине: Украина — это оккупированная территория. Как можно назвать оккупированную территорию? Да как угодно. По сути дела, её оккупировали США и глобальный Запад, ею управляют из Вашингтона. На Украине, по факту, находятся военные базы, прежде всего, американские и английские, — подчеркнул Бородай.

Депутат добавил, что на Украине идёт «физическое вымирание некогда части великого большого народа», а смеяться над соседней страной нельзя, так как там до сих пор живут «наши братья по крови, по вере, по менталитету».

Судьба так распорядилась, что они оказались в положении оболваненных, униженных и подвергающихся реальному тихому геноциду. Кто-то может и разбегается по разным странам, кто-то в РФ, кто-то в Европу, по всему миру. А кто не может — тихо вымирает под властью вражеских гауляйтеров. Происходит депопуляция населения, очень быстро и отчётливо. Соперничать с ними (с Киевским советом. — NEWS.ru) в издевательских кличках нет никакого смысла, — подытожил Бородай.

Ранее в Киеве фракция партии «Голос» предложила поддержать применение к России названия «Московия» вслед за Ровно и Львовом. Большинство в Киевсовете составляют фракции «УДАР» под руководством мэра Киева Виталия Кличко, а также «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Они, по мнению экспертов, могут вполне поддержать инициативу «Голоса».

Киевсовет — это уже третий украинский орган местной власти, готовый переименовать Россию. Так, в декабре 2021 года депутаты Львовского горсовета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому о переименовании России в «Московию» для якобы «восстановления исторической справедливости».