Уволился первый замгубернатора Калужской области

https://static.news.ru/photo/2fcf1da4-a427-11ea-919d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/id323499421

Первый замгубернатора Калужской области Владимир Мазур уволился по собственному желанию после года работы на занимаемой должности.

Об этом РИА Новости сообщил представитель правительства региона. Информации о назначении на освободившуюся должность пока нет.

Мазур пришёл в правительство Калужской области с поста мэра Тобольска. С мая 2019 года курировал вопросы строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, лесных отношений, использования и охраны недр, водных объектов.

Ранее NEWS.ru писал, что информацию об уходе с поста главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой не подтвердил и не опроверг замруководителя федерального агентства Михаил Брюханов.