Уволился первый замгубернатора Калужской области

Первый замгубернатора Калужской области Владимир Мазур уволился по собственному желанию после года работы на занимаемой должности.
Об этом РИА Новости
Мазур пришёл в правительство Калужской области с поста мэра Тобольска. С мая 2019 года курировал вопросы строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, лесных отношений, использования и охраны недр, водных объектов.
Ранее NEWS.ru писал, что информацию об уходе с поста главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой не подтвердил и не опроверг замруководителя федерального агентства Михаил Брюханов.
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