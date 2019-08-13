3 августа Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело, которое многие склонны вписывать в контекст уголовных преследований последних недель — дела о массовых беспорядках, о применении насилия к власти, о воспрепятствовании деятельности избиркома. В нём фигурирует ФБК («Фонд борьбы с коррупцией»), а возбуждено оно по пункту «б» ч. 4 статьи 174 УК — «совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путем». Говоря проще, организацию обвинили в отмывании денег. Преступления, по утверждению следствия, совершались в течение почти трёх лет — с января 2016 по декабрь 2018 года. Что известно о деле на данный момент и что может стоять за этими обвинениями, разбирался News.ru.

1 млрд vs 75 млн

Изначально в сообщении СК фигурировала сумма в 1 млрд рублей — именно столько, по мнению следствия, «отмыли» сотрудники ФБК. В последующих релизах эта сумма уже не называлась, а позже пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила , что на счетах организации арестовано 75 млн рублей — это и есть «отмытые» деньги.

По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счёт ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК). Счёт штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так! — написала она на своей странице в Twitter.

Кира Ярмыш Кира Ярмыш/vk.com

По версии следствия, сама схема преступления выглядела следующим образом. Сотрудники ФБК получали деньги от третьих лиц, зная при этом, что средства получены преступным путём.

Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков, — говорится в сообщении СК.

После этого, утверждает следствие, деньги были внесены на счета ФБК. Таким образом, была профинансирована деятельность организации и «завершены действия по легализации средств».

Менеджер проектов ФБК, бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков в своём посте в Facebook объясняет, что 75 млн — это сумма, которая вносилась на счета сотрудников ФБК наличными через банкоматы. По его словам, это «совершенно законная операция».

Происхождение очень простое: часть донатов мы получаем биткоинами, а один их самых распространенных способов обмена биткоинов на рубли заключается в том, что ты на криптовалютной бирже отправляешь биткоины покупателю, а тот тебе вносит наличные на счет через кэш-ин, и вам не надо лично встречаться. Это простая, известная и совершенно законная операция (просто СК не шарит в теме), — написал он.

Волков считает, что цель уголовного дела — «разломать финансирование» фонда, чтобы невозможно было выплачивать зарплату, аренду и налоги. Он добавляет, что за тот период, к которому у следствия есть претензии, фонд заплатил налогов и взносов в соцфонды более 96 млн рублей.

Волков также заявил, что несмотря на арест счетов, новые поступления продолжают приходить.

Донатить на ФБК сейчас можно, равно как можно и на штабы через Сбер, пэйпал или биткоины (но не через Альфу), — говорит он.

News.ru пообщался с Аркадием (имя изменено — прим. News.ru), который лично жертвовал деньги на деятельность фонда. Он не является постоянным жертвователем, однако однажды перевёл ФБК крупную сумму.

Леонид Волков Леонид Волков/facebook.com

Отправил единоразовый платёж на сто тысяч рублей на предвыборную кампанию. Заходишь на сайт, нажимаешь «пожертвовать», выбираешь способ перевода, приходит смс с кодом, — рассказывает мужчина.

Аркадий добавил, что транзакция была автоматизирована, поэтому конечного бенефициара он не запомнил.

На прошлой неделе РБК со ссылкой на источники сообщил , что основным подозреваемым по делу об отмывании денег ФБК проходит Леонид Волков.

В разговоре с News.ru политик сказал, что ничего об этом не знает.

Мне никто не звонил, — заявил он.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш не стала отвечать на вопросы News.ru.

Неучтённый биткоин

Финансовый аналитик, эксперт группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский считает операции ФБК с биткоином нелегальными, так как нигде не зафиксировано, что из себя представляет эта валюта.

Эти сделки абсолютно нелегальны в рамках российского правового поля. Биткоин — это сущность, которую невозможно определить в рамках российской бухгалтерии. Что это? Это деньги? Нет, это не деньги. Это актив? Нет, не актив. Операции с этой цифровой валютой в России никак не формализованы. Они как бы не запрещены, просто что такое биткоин — нигде не написано, — говорит он.

Эксперт объясняет, что сделки с криптовалютой строятся исключительно на доверии.

Здесь важна репутация того, кто это делает, которая учитывается на сайте. Есть люди, которые совершили много сделок, у которых репутация высокая, — утверждает аналитик.

Голубовский обращает внимание на невозможность ведения бухгалтерии при совершении операций с биткоином.

Организация обязана вести бухгалтерию. Если она не может этого делать, тогда это административное правонарушение — уклонение от уплаты налогов и неправильное ведение бухгалтерии. Я не представляю, как они учитывали все эти операции, это невозможно. Даже один биткоин вы не учтёте, они нелегальны у нас в стране — нет законодательной базы, нет признаваемого курса биткоина, по которому можно ставить на бухгалтерский учёт. Покупку и продажу биткоина вы в бухгалтерии никак не проведёте, потому что в налоговой вы не объясните, чем вы вообще занимались — это не товар, это не услуга, это не валюта, это не ценная бумага, непонятно что такое, — рассуждает он.

Сергей Булкин/News.ru

Эксперт уверен, что кроме неуплаты налогов, ФБК предъявить нечего: отмывание денег — серьёзная статья, для доказательной базы нужно найти ещё как минимум две стороны, участвовавшие в преступлении, а это слишком сложно.

Я думаю, что такое им не пришьют. Скорее всего, им вкатят неуплату налогов со всего того, что они собрали. Потому что для обвинения по отмыванию денег нужно найти тех, кто отмывает через них, и их привлечь в качестве свидетелей. Если они финансируют какую-то террористическую деятельность, нужно найти этих террористов. Либо их самих объявить террористами. Хотя если есть цель посадить — посадят, — полагает он.

Однако с финансовой точки зрения все подозрения законны, и без штрафов не обойтись, считает аналитик.

Как минимум, будут вменены штрафы на весь объём средств, который был получен в рублях. Его придется показать как прибыль непонятно от чего. И даже если закрыть глаза на то, с чего она получена, с этой прибыли нужно платить налоги. Я считаю, это всё налогооблагаемая база, с которой вы должны заплатить, — уверен он.

Без обвиняемых

По информации РБК, следователи пытаются найти доказательства причастности к преступлению Волкова в том числе через допросы других сотрудников ФБК.

8 августа в офис организации пришли с обыском.

Сегодня с утра обыски у четверых юристов ФБК, еще у нескольких сотрудников, в офисе самого ФБК, в нашей аутсорсинговой бухгалтерии (совершенно обычной фирме) и дома у бухгалтера, которая сопровождала ФБК в 2013-14 годах (! — хотя дело возбуждено, судя по пресс-релизу СК, по событиям 2016-18 годов), когда ФБК был еще маленьким и не нуждался в аутсорсинговой бухгалтерии. После обысков всех увозят на допросы в СК, — описывает Волков ситуацию в Facebook.

Все сотрудники, которых допросили следователи, отпущены в статусе свидетеля. Ими оказались юристы ФБК Вячеслав Гимади, Александр Помазуев, Евгений Замятин, Владлен Лось, а также региональный менеджер Анастасия Кадетова и видеомонтажёр Виталий Колесников. Александра Помазуева силовики избили при задержании, сообщала его адвокат Татьяна Молоканова. Адвокат Евгения Замятина Фёдор Сирош рассказал News.ru, что допрос его подзащитного прошёл без нарушений.

Мы на все вопросы давали 51 статью (51 статья Конституции позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких — прим. News.ru). Следователь предлагал подписку о неразглашении, но мы отказались, — сказал он.

Также Сирош назвал пиар-ходом изначально названную СК сумму «отмытых» денег в 1 млрд рублей.

По всем документам выходит 75 млн, — утверждает он.

Адвокат Молоканова отказалась отвечать на вопросы News.ru.

Руководитель юридического департамента фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров считает это дело политически мотивированным, так как согласно и 174 статье УК, и решению Пленума Верховного суда о легализации преступных доходов, в нём нет состава преступления.

Кроме того, он утверждает, что первоначальная сумма в 1 млрд взята буквально с потолка.

Если вы внимательно посмотрите на первый релиз СК, увидите, что он составлен абсолютно криво. Они пишут там про 1 млрд, не конкретизируя, про кого именно говорят. Это сделано с расчётом на то, что журналисты, далёкие от уголовного кодекса, воспримут это как «о, миллиард!» — полагает Федяров.

Также, по его мнению, дело продлится ещё примерно год, а затем закроется за отсутствием состава преступления.

Ещё год минимум будет появляться-затухать. Обыски, допросы, экспертизу ещё какую-нибудь проведут. Но обвиняемых не будет, там нечего предъявлять, — уверен юрист.

News.ru будет следить за развитием ситуации.