Трутнев рассказал, когда назначат сменщика Фургала

https://static.news.ru/photo/cbb946fe-c7cc-11ea-b4af-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Russian Government/Global Look Press

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что имя временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края может стать известно в самое ближайшее время.

Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято, — цитирует полпреда РИА Новости.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт. Следственный комитет РФ между тем выступил с новым заявлением о ходе расследования его дела. Как отметили в ведомстве, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности политика к организации инкриминируемых ему убийств и одного покушения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал знал об успехах следователей в расследовании серии заказных убийств в начале нулевых. Политику не раз предлагали покинуть страну до того, как ситуация прояснится.