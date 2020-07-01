Три региона завершили подсчёт голосов по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/6bb87780-bbd7-11ea-ae43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский, Приморский край и Забайкалье завершили подсчёт голосов по поправкам в Конституцию РФ. Большинство жителей проголосовали «за».

Забайкальский край показал 74,92% голосов в пользу принимаемых поправок, против проголосовали 24,22%. В Приморском крае за новую конституцию свои голоса отдали 78,86% жителей, против проголосовали 20,24%, сообщает «Интерфакс».

Среди жителей Хабаровского края свои голоса в пользу поправок отдали 62,28%, против — 36,64%.

Голосование по поправкам к Конституции уже завершилось, но пока продолжается на зарубежных участках. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. Фактически проголосовать можно было с 25 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Центральной избирательной комиссии обработали 50% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. Изменения в Основной закон поддержали 76,23% участников плебисцита.