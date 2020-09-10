Трамп высказался об отношениях с Путиным

https://static.news.ru/photo/cac503be-f3dc-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает несправедливой критику в свой адрес из-за хороших отношений с мировыми лидерами. По его словам, возможность «ладить» с президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном позволяет решать глобальные проблемы.

«Он ладит с Путиным, ужасно!» — Да нет, это хорошо, если я могу с ним поладить, это хорошо! Я ему нравлюсь, он мне нравится. Не так плохо! «Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!» — Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить. Это нормально. Это нормально — не устраивать войну, — цитирует хозяина Белого дома РИА Новости.

На митинге сторонников в Мичигане Трамп также упомянул председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Якобы из-за рабочих отношений с ними его тоже критикуют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин не планирует контактировать с Дональдом Трампом до проведения в США выборов главы государства. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в случае необходимости может быть организован телефонный разговор Путина с Трампом. Песков отметил, что подобные контакты периодически происходят по инициативе обоих президентов.