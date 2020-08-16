Трамп догоняет Байдена по популярности у избирателей

Президент США Дональд Трамп за последние месяцы значительно сократил отставание по популярности от вероятного соперника по ноябрьским выборам от демократов Джозефа Байдена.
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В Милуоки (штат Висконсин) 17 августа начинается предвыборный съезд демократов. Он продлится четыре дня. На съезде партия должна назвать Байдена своим кандидатом на пост президента для участия в выборах, намеченных на 3 ноября 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Джозеф Байден, фактически гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента страны от Демократической партии на ноябрьских выборах, собрал за 12 августа $26 млн пожертвований на ведение кампании. Сумма стала рекордной. Её резкое увеличение связанно с тем, что политик 11 августа объявил о выдвижении им сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.
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