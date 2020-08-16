Трамп догоняет Байдена по популярности у избирателей

https://static.news.ru/photo/7274edf2-e02a-11ea-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп за последние месяцы значительно сократил отставание по популярности от вероятного соперника по ноябрьским выборам от демократов Джозефа Байдена.

Об этом говорят итоги социологического опроса, проведённого в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу телеканала CNN. Если бы выборы состоялись сейчас, то Байден получил бы 50% голосов, а Трамп 46%. Соответствующий опрос в июне отдавал Байдену более весомое преимущество. Тогда за него хотели голосовать 55% респондентов, за Трампа — 41%.

В Милуоки (штат Висконсин) 17 августа начинается предвыборный съезд демократов. Он продлится четыре дня. На съезде партия должна назвать Байдена своим кандидатом на пост президента для участия в выборах, намеченных на 3 ноября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джозеф Байден, фактически гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента страны от Демократической партии на ноябрьских выборах, собрал за 12 августа $26 млн пожертвований на ведение кампании. Сумма стала рекордной. Её резкое увеличение связанно с тем, что политик 11 августа объявил о выдвижении им сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.