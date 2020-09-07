Толстой призвал ПАСЕ не вмешиваться в политический кризис в Белоруссии

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не должны вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Вместо этого следует предоставить гражданам республики право самостоятельно определить будущее страны, считает зампредседателя Государственной думы и вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой.
Такую позицию политик огласил в ходе заседания комиссии Ассамблеи по политическим вопросам и демократии, которое состоялось в формате видеоконференции. В ходе дискуссии обсуждалась ситуация в Белоруссии после президентских выборов. В заседании приняла участие экс-кандидат Светлана Тихановская, которая призвала ввести индивидуальные санкции в отношении руководства республики.
Депутат подчеркнул, что «решение проблемы находится внутри Белоруссии, в руках граждан этой страны, и именно они должны начать диалог между собой». И Совет Европы, и Россия всегда выступали за налаживание такой политической дискуссии, добавил он.
Мы не должны пытаться быть посредниками в этом диалоге: мы видели последствия такого посредничества Европы во время государственного переворота на Украине в 2014 году. Такая поддержка Белоруссии не нужна! Я уверен, что Союзное государство, в которое входит Белоруссия и Россия, найдёт выход из сложившейся ситуации, — цитирует Толстого его пресс-служба.
При этом он выразил уверенность в том, что «абсолютное большинство белорусов поддержало своего президента» и что говорить о фальсификации выборов с учётом отсутствия на них международных наблюдателей — «странно» и бездоказательно.
Для членов ПАСЕ политический кризис в республике не должен становиться поводом для вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также для призывов к смене власти, изменению Конституции и избирательного права.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.
Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не контактировал с Координационным советом белорусской оппозиции.
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