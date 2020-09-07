Толстой призвал ПАСЕ не вмешиваться в политический кризис в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b507a54a-f1c0-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ilyapahomov/Global Look Press

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не должны вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Вместо этого следует предоставить гражданам республики право самостоятельно определить будущее страны, считает зампредседателя Государственной думы и вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой.

Такую позицию политик огласил в ходе заседания комиссии Ассамблеи по политическим вопросам и демократии, которое состоялось в формате видеоконференции. В ходе дискуссии обсуждалась ситуация в Белоруссии после президентских выборов. В заседании приняла участие экс-кандидат Светлана Тихановская, которая призвала ввести индивидуальные санкции в отношении руководства республики.

Депутат подчеркнул, что «решение проблемы находится внутри Белоруссии, в руках граждан этой страны, и именно они должны начать диалог между собой». И Совет Европы, и Россия всегда выступали за налаживание такой политической дискуссии, добавил он.

Мы не должны пытаться быть посредниками в этом диалоге: мы видели последствия такого посредничества Европы во время государственного переворота на Украине в 2014 году. Такая поддержка Белоруссии не нужна! Я уверен, что Союзное государство, в которое входит Белоруссия и Россия, найдёт выход из сложившейся ситуации, — цитирует Толстого его пресс-служба.

При этом он выразил уверенность в том, что «абсолютное большинство белорусов поддержало своего президента» и что говорить о фальсификации выборов с учётом отсутствия на них международных наблюдателей — «странно» и бездоказательно.

Для членов ПАСЕ политический кризис в республике не должен становиться поводом для вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также для призывов к смене власти, изменению Конституции и избирательного права.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не контактировал с Координационным советом белорусской оппозиции.